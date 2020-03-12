Госдума приняла закон о всероссийской минуте молчания 22 июня

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем - окончательном - чтении законопроект о ежегодном проведении в День памяти и скорби (22 июня) всероссийской минуты молчания. Соавторами документа стали представители всех думских фракций.

Документом предлагается ежегодно проводить в день начала Великой Отечественной войны минуту молчания одновременно во всех регионах страны. Авторы предлагают делать это в 12:15 по московскому времени - это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз, уточняется в пояснительной записке.

"С точки зрения порядка проведения мы даем полномочия правительству, потому что формат общероссийской минуты молчания, конечно, предполагает информационное обеспечение и организационные мероприятия", - пояснила один из авторов законопроекта, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Документ также распространяет действие ряда норм закона "О днях воинской славы и памятных датах России" на мероприятия, посвященные памятным датам. По словам парламентария, такая мера позволит сделать информацию о проведении таких мероприятий более публичной. Законопроект устраняет в том числе пробел в действующем законодательстве и устанавливает единый порядок организации как дней воинской славы, так и мероприятий, посвященных памятным датам, отметила она.