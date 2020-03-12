Депутаты Омской области и Алтайского края поддержали закон о поправке к Конституции РФ

"Считаю, что это решение единственно правильное и возможное. Разные направления нашей жизни будут отрегулированы и более четко сформулированы, большой блок уделяется вопросам социальной защиты и в этом смысле мы тоже наше законодательство будет продолжать совершенствовать", - заявил на заседании губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

ТАСС, 12 марта. Депутаты законодательных собраний Омской области и Алтайского края одобрили в четверг большинством голосов на внеочередных собраниях закон о поправке к конституции. Об этом сообщают корреспонденты ТАСС.

Закон о поправке поддержали 56 депутатов краевого заксобрания, 6 депутатов КПРФ воздержались. Секретарь Общественной палаты РФ, уроженка Алтайского края Лидия Михеева отметила, что для Алтая, как для основного аграрного региона Сибири, могут иметь большое значение ряд новых положений по сельскому хозяйству.

Омское заксобрание поддержало закон 31 голосом при 7 воздержавшихся. По словам председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению омского заксобрания Владимира Седельникова, смысл поправки заключается в обеспечении развития России как правового и социального государства, повышении эффективности деятельности государственных институтов страны, в укреплении роли гражданского общества, политических партий и регионов в выработке важнейших для развития государства решений.

Председатель заксобрания Владимир Варнавский добавил: "На первом месте [в поправках] находятся общественные интересы: гарантия социального обеспечения, здравоохранения, защиты и поддержка материнства и детства, сохранение традиционных семейных ценностей, культура и национальное самосознание".

О поправках

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправке к Конституции РФ. Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. Если документ будет поддержан 2/3 региональных парламентов, президент направит запрос в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу положений.

Кроме того, Совет Федерации должен будет принять постановление об установлении результатов рассмотрения закона в регионах. Для этого сенаторы могут собраться на внеочередное заседание в субботу, 14 марта, если региональные заксобрания рассмотрят закон к этому времени. Как сообщил ТАСС в среду глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, текст закона направлен для рассмотрения в региональные парламенты всех 85 российских субъектов.

Окончательное решение о вступлении в силу поправки к конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Так, изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании.