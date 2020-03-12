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Мишустин назвал цифровые данные "нефтью, золотом и платиной" XXI века

По словам премьер-министра РФ, в ближайшее время будет разработана программа цифровой трансформации министерств и ведомств России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Типовая программа цифровой трансформации министерств и ведомств в РФ будет рассчитана на три года. Об этом в четверг заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями руководителей ведомств, ответственными за цифровую трансформацию.

"В ближайшее время будет разработана типовая ведомственная программа цифровой трансформации, которая рассчитана на три года", - сказал премьер. Он подчеркнул, что с этой работой правительство и граждане связывают большие ожидания. "У вас будут полномочия по изменению, или по реинжинирингу, всех рабочих процессов внутри министерств и ведомств, включая перевод их в онлайн-услуги для населения и переход к управлению данными, которые на сегодняшний день поступают в реальном времени", - обратился Мишустин к чиновникам, ответственным за цифровизацию.

"А данные сегодня - это, если хотите, новая нефть, золото, платина XXI века", - подчеркнул премьер, отметив, что, в отличие от традиционных ресурсов, данные неисчерпаемы, и чем их больше - тем больше добавленной стоимости. "Это удивительное свойство данных - рождать новую стоимость при их структуризации и обработке, в том числе с использованием алгоритмов искусственного интеллекта", - заметил Мишустин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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