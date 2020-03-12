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Предложения по изменениям в Конституции

Клишас считает, что все регионы к 14 марта представят отзывы по поправке к Конституции

По словам главы комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству, есть очень большая вероятность, что Совет Федерации на внеочередном пленарном заседании в этот день рассмотрит постановление о результатах голосования регионов

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Все 85 субъектов РФ в четверг и пятницу представят в Совет Федерации свои постановления по итогам рассмотрения закона о внесении изменений в Конституцию РФ. Такое мнение выразил в четверг глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по Конституции Андрей Клишас.

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"Продолжают поступать из регионов итоги рассмотрения. Мы видим, что по графику большинство регионов это сделают сегодня. Некоторые регионы это сделают завтра. Завтра у нас будет позиция, я думаю, что уже всех субъектов РФ по закону о поправке", - сказал Клишас на пресс-конференции.

По его словам, есть очень большая вероятность, что Совет Федерации на внеочередном пленарном заседании в субботу рассмотрит постановление об установлении результатов голосования регионов. Клишас отметил, что в Совфед уже поступили 63 отзыва региональных парламентов, все они положительные.

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправке к Конституции РФ. Он расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. В этот же день текст закона был направлен для рассмотрения в региональные парламенты всех 85 российских субъектов. В случае поддержки документа 2/3 региональных парламентов Совет Федерации должен будет принять постановление об установлении результатов рассмотрения закона в регионах.

Согласно 9 главе Конституции РФ, поправки в основной закон принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов РФ. Однако в данном случае в соответствии с нормами, предложенными в законопроекте президента РФ Владимира Путина, после этого вступит в силу лишь статья 3 закона, которая в том числе предусматривает направление двух других его статей - 1 (собственно поправки в Конституцию) и 2 (о проведении всероссийского голосования по изменениям в основной закон) в Конституционный суд РФ. В случае его положительного заключения закон о поправке в Конституцию РФ будет вынесен на всероссийское голосование.

Теги
РоссияКлишас, Андрей АлександровичПредложения по изменениям в Конституции
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