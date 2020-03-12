Госсовет Татарстана поддержал поправки к Конституции России

КАЗАНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Депутаты Государственного совета Татарстана на заседании в четверг большинством голосов поддержали закон о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации. За поддержку закона проголосовали 78 депутатов, против - один депутат, еще семь воздержались. Парламентарии также подготовили обращение в адрес президента России Владимира Путина с предложением об усилении ответственности федеральных государственных органов за надлежащее исполнение положений конституции страны.

"Внося и в целом поддерживая эти предложения, эти поправки, безусловно, мы должны думать, как [сделать], чтобы лучше эти поправки работали с учетом многонациональности, многоконфессиональности Российской Федерации - от этого нельзя уходить, и это наш образ жизни на все времена. Будущее должно строиться с учетом всех этих факторов", - сказал госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев. Он отметил, что изменения в конституции касаются судьбоносных статей.

По словам председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина, депутаты понимают, что назревшие сегодня изменения социального характера касаются "демократизации общественных процессов". Он отметил, что закон о поправке должен быть поддержан гражданами России.

Обращение к президенту

Депутаты парламента республики также проголосовали за то, чтобы направить президенту России обращение. В нем отмечается, что принципы единства и исторической преемственности российской государственности, защита традиционных ценностей, демократизация основ публичной власти и гарантии социальной справедливости, заложенные в законе, значительно укрепляют политико-правовой фундамент развития страны, содержат серьезный потенциал для дальнейших социально-экономических преобразований. В то же время депутаты отметили недостаточную нормативную проработку и обеспечение прямых конституционных гарантий. Так, сегодня еще не приняты анонсированные новые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования.

"В имеющихся проектах указанных стандартов положения, касающиеся родных языков, остаются весьма размытыми. Требования к предметным результатам разработаны ко всем учебным предметам, кроме родных языков и литератур, а также государственных языков республик. Более того, государственные языки в образовательных стандартах по статусу оказываются ниже иностранных, так как два иностранных языка являются обязательными к изучению, а государственные языки республик - нет. Эти и ряд других проблемных вопросов не решаются длительное время", - говорится в обращении.

В Госсовете Татарстана предложили усилить ответственность федеральных государственных органов за надлежащее исполнение положений конституции страны, своевременное принятие соответствующих нормативных правовых актов. Депутаты считают, что конституционные поправки, рассмотренные при активном участии экспертов и широкой общественности, потребуют системного законодательного и подзаконного регулирования как на федеральном, так и на региональном уровне. Парламентарии попросили президента России взять эту работу на особый контроль.

О поправках

Совет Федерации на пленарном заседании 11 марта одобрил закон о поправке к Конституции. Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. Если документ будет поддержан 2/3 региональных парламентов, президент направит запрос в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу положений.

Кроме того, Совет Федерации должен будет принять постановление об установлении результатов рассмотрения закона в регионах. Для этого сенаторы могут собраться на внеочередное заседание в субботу, 14 марта, если региональные заксобрания рассмотрят закон к этому времени. Как сообщил ТАСС накануне глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, текст закона уже направлен для рассмотрения в региональные парламенты всех 85 российских субъектов.

Окончательное решение о вступлении в силу поправки к конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Так, изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании.