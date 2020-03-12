МИД РФ сократил число краткосрочных командировок дипломатов до минимума

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Число краткосрочных командировок российских дипломатов сокращено до необходимого минимума в связи с пандемией, вызванной распространением коронавируса. Об этом сообщила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати (ДИП) МИД России Мария Захарова.

"Принято решение о сокращении краткосрочных командировок до необходимого минимума", - сказала она.

"В российских загранучреждениях решения о профилактических мерах принимаются с учетом ситуации в стране пребывания в координации с центральным аппаратом министерства. Что касается работы ДИП МИД РФ, то мы, в частности, перевели целый ряд медийных мероприятий в онлайн-формат. Для этого есть все необходимые технологические возможности".