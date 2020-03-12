{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии
Обновлено 

Захарова: режим прекращения боевых действий в Идлибе в целом соблюдается

Официальный представитель МИД РФ отметила, что уже ведутся работы по возобновлению движения транспорта по трассе М4

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Согласованный Россией и Турцией режим прекращения боевых действий в сирийской провинции Идлиб в целом соблюдается. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В практическом плане подписанный по итогам саммита дополнительный протокол к меморандуму от 17 сентября 2017 года позволил прекратить с 6 марта боевые действия по существующей линии соприкосновения в зоне деэскалации, - сказала она. - Данный режим в целом соблюдается. Это способствует заметной стабилизации обстановки в Идлибе".

Захарова добавила, что уже ведутся работы по возобновлению движения транспорта по трассе М4. "Продолжаются контакты по линии министерств обороны России и Турции по обеспечению выполнения достигнутых договоренностей", - указала официальный представитель МИД РФ.

Как сообщил в среду руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев, за прошедшие сутки обстрелов со стороны действующих незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зарегистрировано не было. По его словам, зафиксировано восемь обстрелов населенных пунктов провинций Латакия и Алеппо со стороны позиций террористических организаций "Исламская партия Туркестана", "Аджнад аль-Кавказ" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в РФ).

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на состоявшихся 5 марта в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе. Достигнутые ими договоренности предусматривают, что боевые действия в этом регионе будут прекращены вдоль всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта. С 15 марта РФ и Турция начнут совместное патрулирование по трассе М-4, вдоль которой будет создан коридор безопасности. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать решительную борьбу с терроризмом.

Теги
СирияРоссияКризис в СирииЗахарова, Мария Владимировна
Реклама на ТАСС
Россия призывает Азербайджан и Армению активизировать переговорный процесс
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию на границе Армении и Азербайджана, призвала стороны воздержаться от применения силы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС