Захарова: режим прекращения боевых действий в Идлибе в целом соблюдается

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Согласованный Россией и Турцией режим прекращения боевых действий в сирийской провинции Идлиб в целом соблюдается. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В практическом плане подписанный по итогам саммита дополнительный протокол к меморандуму от 17 сентября 2017 года позволил прекратить с 6 марта боевые действия по существующей линии соприкосновения в зоне деэскалации, - сказала она. - Данный режим в целом соблюдается. Это способствует заметной стабилизации обстановки в Идлибе".

Захарова добавила, что уже ведутся работы по возобновлению движения транспорта по трассе М4. "Продолжаются контакты по линии министерств обороны России и Турции по обеспечению выполнения достигнутых договоренностей", - указала официальный представитель МИД РФ.

Как сообщил в среду руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев, за прошедшие сутки обстрелов со стороны действующих незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зарегистрировано не было. По его словам, зафиксировано восемь обстрелов населенных пунктов провинций Латакия и Алеппо со стороны позиций террористических организаций "Исламская партия Туркестана", "Аджнад аль-Кавказ" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в РФ).

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на состоявшихся 5 марта в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе. Достигнутые ими договоренности предусматривают, что боевые действия в этом регионе будут прекращены вдоль всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта. С 15 марта РФ и Турция начнут совместное патрулирование по трассе М-4, вдоль которой будет создан коридор безопасности. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать решительную борьбу с терроризмом.