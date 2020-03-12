Лавров проведет 18 марта в Москве переговоры с главой МИД Венгрии

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудят на переговорах в Москве 18 марта урегулирование украинского кризиса и ситуацию в Ближневосточном регионе. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Предполагается обсудить политические вопросы российско-венгерских отношений с акцентом на реализацию договоренностей, которые были достигнуты 30 октября прошлого года в Будапеште в ходе встречи президента Российской Федерации [Владимира Путина] с премьер-министром Венгрии [Виктором Орбаном]", - сказала Захарова.

"Состоится обмен мнениями по ряду международных тем, включая проблематику урегулирования украинского кризиса и обеспечения языковых прав нацменьшинств на Украине, а также ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе в контексте совместной российско-венгерской инициативы оказания содействия христианским общинам, проживающим в этом регионе", - добавила дипломат.