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Лавров проведет переговоры с главой МИД Буркина-Фасо 20 марта в Сочи

Руководители дипведомств обсудят перспективы расширения сотрудничества РФ и Буркина-Фасо в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече в Сочи 20 марта обсудит с министром иностранных дел и регионального сотрудничества Буркина-Фасо Альфой Барри меры по противодействию терроризму в Африке. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

"19-21 марта Российскую Федерацию с рабочим визитом посетит министр иностранных дел и регионального сотрудничества Буркина-Фасо. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет с ним переговоры 20 марта в Сочи", - сказала Захарова.

Она добавила, что руководители дипведомств обсудят перспективы расширения сотрудничества РФ и Буркина-Фасо в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. "Также предстоит углубленный обмен мнениями по актуальной международной и, безусловно, африканской проблематике с акцентом на противодействие терроризму и экстремизму в Сахаро-Сахельском регионе", - отметила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, российская сторона рассчитывает, что визит Барри "придаст важный импульс активизации традиционно дружественных связей" двух стран в различных областях.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБуркина-ФасоРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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