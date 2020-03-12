Рабочая группа по Конституции соберется на заседание после решения КС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию соберется еще на одно заседание в том числе для обсуждения предложений, не вошедших в основной закон страны. Как сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас, заседание, скорее всего, пройдет после рассмотрения Конституционным судом запроса президента РФ.

"Рабочая группа продолжает свою работу. Заседание рабочей группы состоится еще одно. Я думаю, что в ближайшее время мы объявим, какая это будет дата. Уже, наверное, после того, как Конституционный суд рассмотрит соответствующий запрос президента, что предусмотрено законом", - сказал Клишас на пресс-конференции в четверг.

Он уточнил, что на этом заседании планируется обсудить в первую очередь график поездок членов рабочей группы в регионы для объяснения поправок населению, а также те предложения, которые должны войти в другие законы РФ. "Действительно, у нас есть целый пакет предложений по внесению изменений в федеральные законы и подзаконные акты. Эта работа будет продолжена. Многие члены рабочей группы уже сейчас находятся в регионах и в ближайшее время продолжат эти поездки, потому что наша задача - разъяснить содержание конституционных поправок", - сказал сенатор.

Парламентарий с сожалением отметил, что в ходе обсуждения поправок в Конституцию "люди зачастую обсуждали не текст поправки", а собственные опасения. "Они что-то по поводу этой поправки придумывали, потом пугались того, что придумали, и потом все свои страхи начинали критиковать и обсуждать. Если вы будете придерживаться текста поправок, текста Конституции, то все в общем намного проще, чем кажется", - заявил Клишас.

Кроме того, глава комитета СФ напомнил, что члены рабочей группы подготовят и представят президенту РФ доклад о поправках, которые будут предложены для внесения в федеральные, региональные законы и подзаконные акты. По его словам, такую работу сейчас проводит сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева, а также комитеты обеих палат парламента.

"Мы все эти предложения обобщим и направим президенту и в государственно-правовое управление президента РФ", - сказал Клишас.