МИД РФ: утверждения о причастности России к крушению MH17 не имеют под собой оснований

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Россия рассчитывает на непредвзятый, независимый и беспристрастный судебный процесс в голландском суде с доскональным изучением всей совокупности фактов по делу о крушении на Украине 17 июля 2014 года Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", выполнявшего рейс MH17. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы не намерены предвосхищать решение суда. Мы надеемся, что в ходе процесса будет непредвзято рассматриваться вся доступная информация, а не только аргументы стороны обвинения. Если суд будет действительно независимым и беспристрастным, ему придется досконально изучить всю совокупность фактов вокруг этой трагедии", - сказала дипломат.