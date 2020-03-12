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Расследование крушения Boeing в Донецкой области

Захарова: Россия надеется на непредвзятое рассмотрение дела по рейсу MH17

По словам официального представителя МИД, если суд будет действительно независимым, ему придется изучить всю совокупность фактов вокруг этой трагедии

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Россия рассчитывает на непредвзятый, независимый и беспристрастный судебный процесс в голландском суде с доскональным изучением всей совокупности фактов по делу о крушении на Украине 17 июля 2014 года Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", выполнявшего рейс MH17. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы не намерены предвосхищать решение суда. Мы надеемся, что в ходе процесса будет непредвзято рассматриваться вся доступная информация, а не только аргументы стороны обвинения. Если суд будет действительно независимым и беспристрастным, ему придется досконально изучить всю совокупность фактов вокруг этой трагедии", - сказала дипломат.

Теги
РоссияРасследование крушения Boeing в Донецкой областиЗахарова, Мария Владимировна
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