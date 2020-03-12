Россия призывает Азербайджан и Армению активизировать переговорный процесс

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в четверг ситуацию на границе Армении и Азербайджана, призвала стороны воздержаться от применения силы и активизировать переговорный процесс.

Как отметила дипломат, на армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения продолжаются случаи нарушения режима превращения огня. "В результате есть убитые, раненые, - сказала она. - Хотела бы выразить соболезнования близким и родным погибших".

"Призываем стороны проявлять сдержанность, воздержаться от использования силы и активизировать переговорный процесс, направленный на урегулирование политическими средствами", - подчеркнула Захарова, добавив, что в Москве продолжат внимательно следить за этой темой.