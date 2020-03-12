Чернышенко: информационные системы ведомств должны работать в интересах граждан

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Создаваемые информационные системы органов власти должны быть ориентированы на удовлетворение потребностей российского населения, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с заместителями руководителей ведомств, отвечающих за цифровую трансформацию.

"Вы должны понимать, что в основе всей вашей деятельности лежит принцип клиентоцентричности", - сказал Чернышенко.

Он подчеркнул, что информационные системы ведомств должны работать "в интересах каждого гражданина, конкретного пользователя услуги, которую оказывает государство".

"Поэтому в основе каждой системы должна лежать обратная связь и удовлетворенность от той услуги, которая была оказана, в результате тех платформенных решений, за которые вы будете отвечать", - добавил Чернышенко.

Он также отметил необходимость обеспечить межведомственное взаимодействие при работе со созданию и обеспечению функционирования информационных систем.

"У нас все данные будут в защищенном едином облаке, в едином "океане данных" государства, который будет контролироваться. Но при этом различные каталоги, системы - они все между собой так или иначе пересекаются", - сказал вице-премьер.