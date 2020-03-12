{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Чернышенко: информационные системы ведомств должны работать в интересах граждан

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко также отметил необходимость обеспечить межведомственное взаимодействие при работе со созданию и обеспечению функционирования информационных систем

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Создаваемые информационные системы органов власти должны быть ориентированы на удовлетворение потребностей российского населения, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с заместителями руководителей ведомств, отвечающих за цифровую трансформацию.

"Вы должны понимать, что в основе всей вашей деятельности лежит принцип клиентоцентричности", - сказал Чернышенко.

Он подчеркнул, что информационные системы ведомств должны работать "в интересах каждого гражданина, конкретного пользователя услуги, которую оказывает государство".

"Поэтому в основе каждой системы должна лежать обратная связь и удовлетворенность от той услуги, которая была оказана, в результате тех платформенных решений, за которые вы будете отвечать", - добавил Чернышенко.

Он также отметил необходимость обеспечить межведомственное взаимодействие при работе со созданию и обеспечению функционирования информационных систем.

"У нас все данные будут в защищенном едином облаке, в едином "океане данных" государства, который будет контролироваться. Но при этом различные каталоги, системы - они все между собой так или иначе пересекаются", - сказал вице-премьер.

Теги
РоссияЧернышенко, Дмитрий Николаевич
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в Конституции
Хабриева уверена, что поправка о президентских сроках соответствует запросу общества
Она отметила, что действующая конституция не содержит никаких препятствий для внесения изменений в нормы о президентских сроках
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС