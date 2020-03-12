Захарова выразила надежду на выполнение американо-талибского соглашения

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Москва рассчитывает на устранение в ближайшее время всех препятствий на пути реализации американо-талибского соглашения и его полное выполнение. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Российская сторона приветствовала его подписание и надеется на то, что оно будет полностью выполнено, - сказала она. - Рассчитываем, что в ближайшее время удастся устранить все препятствия на этом пути, в том числе и урегулировать вопрос об освобождении из заключения 5 тыс. талибов (представителей запрещенного в РФ движения "Талибан") и тысячи военнослужащих правительственных сил накануне запуска прямых межафганских переговоров о мире и постконфликтном устройстве страны, как и записано в соглашении".

Дипломат отметила, что вызывает обеспокоенность кризисная ситуация, чреватая "дальнейшей дестабилизацией и без того сложной внутриполитической ситуации в стране и негативными последствиями для запуска инклюзивных межафганских переговоров", перспективы которых открылись после заключения соглашения в Дохе.

"Призываем всех ответственных политических деятелей Афганистана руководствоваться исключительно общенациональными интересами, а также сосредоточить усилия на продвижении процесса национального примирения, ведущего к прекращению гражданской войны и возрождению мирного, единого, самостоятельного государства, свободного от терроризма и наркопреступности", - указала Захарова.

Она добавила, что Россия готова и впредь оказывать дружественному афганскому народу "всемерную поддержку в интересах скорейшего достижения указанных целей".

29 февраля в Дохе США и движение "Талибан" подписали мирное соглашение. В соответствии с ним переговоры между "Талибаном" и другими афганскими сторонами о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня должны были начаться 10 марта. До начала межафганских переговоров в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.