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МИД РФ: Киев насильственной украинизацией лишь способствует расколу

Дипломат привела пример организованной националистами травли в отношении лицея №45 во Львове "за объявление о наборе в русскоязычные начальные классы"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Украинские власти, вводя запреты на использование русского языка, потворствуют поляризации и ненависти на национальной почве в стране. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Линия официального Киева на насильственную украинизацию не только нарушает международные нормы в сфере обеспечения прав национальных меньшинств, но и провоцирует раскол, ненависть в и без того поляризованном украинском обществе", - сказала она.

Дипломат привела пример организованной националистами травли в отношении лицея №45 во Львове "за объявление о наборе в русскоязычные начальные классы". По ее словам, в социальных сетях были призывы даже сжечь это образовательное учреждение. "Дико наблюдать пещерный национализм в 21 веке в стране, которая декларирует приверженность европейским ценностям и стремится в Евросоюз". - подчеркнула она.

Захарова также упомянула, что в конце февраля Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил ретрансляцию в стране трех каналов, вещающих на русском языке, ссылаясь на необходимость защиты украинского информационного пространства "от пропагандистской аудиовизуальной и печатной продукции государства-агрессора". "По такой серьезной формулировке можно подумать, что речь идет о каких-то политических, аналитических программах, где есть какие-то, как им видится, элементы пропагандирования российской точки зрения, может быть, речь идет о российских телеканалах, на которых показываются ток-шоу, которые посвящены украинской повестке, но нет. Такая убойная формулировка коснулась таких каналов, как "Еврокино", "Topshop-TV" и "Зоопарк". Основная вина этих каналов заключается в том, что они вещают на русском языке", - указала дипломат.

Официальный представитель МИД РФ вновь обратилась к профильным международным правозащитным институтам с призывом дать оценку действиям украинской власти в отношении русскоязычного населения.

Теги
УкраинаРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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