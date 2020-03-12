Глава Ульяновска Сергей Панчин подал в отставку по состоянию здоровья

УЛЬЯНОВСК, 12 марта. /ТАСС/. Глава города Ульяновска Сергей Панчин подал в отставку по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Глава города Сергей Панчин 12 марта подал в отставку. Причина этого - состояние здоровья", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сейчас обязанности главы города исполняет его первый заместитель Владислав Игонин.

Как передает корреспондент ТАСС, 12 марта Панчин присутствовал в качестве главы города на заседании заксобрания Ульяновской области.