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Глава Ульяновска Сергей Панчин подал в отставку по состоянию здоровья

Сейчас обязанности главы города исполняет его первый заместитель Владислав Игонин

УЛЬЯНОВСК, 12 марта. /ТАСС/. Глава города Ульяновска Сергей Панчин подал в отставку по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Глава города Сергей Панчин 12 марта подал в отставку. Причина этого - состояние здоровья", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сейчас обязанности главы города исполняет его первый заместитель Владислав Игонин.

Как передает корреспондент ТАСС, 12 марта Панчин присутствовал в качестве главы города на заседании заксобрания Ульяновской области.

Теги
РоссияУльяновская область
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