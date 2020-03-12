Парламенты еще четырех регионов ЮФО и СКФО поддержали закон о поправке к Конституции РФ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Депутаты региональных парламентов Севастополя, Ростовской области, Чечни и Северной Осетии на заседаниях в четверг одобрили принятый закон о поправке к Конституции РФ.

В Законодательном собрании Ростовской области закон поддержали большинством голосов: за выступили 47 депутатов, против - 1, еще шесть воздержались. Воздержавшиеся - депутаты фракции КПРФ.

"Мы выходим на конституционные изменения, прежде всего, чтобы надежно защитить суверенитет нашего государства, закрепить в основном законе главные социальные и ценностные приоритеты. Принципиально важно, чтобы, опираясь на обновленную конституцию, мы продолжили курс президента нашей страны по развитию государства", - сообщил на заседании губернатор области Василий Голубев.

В свою очередь, председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко отметил, что депутаты региона со следующей недели начнут проводить разъяснительную работу с жителями. "Депутаты Законодательного собрания, депутаты сельских поселений, городских округов, районных собраний депутатов уже начиная со следующей недели пойдут к своим избирателям, будут встречаться, общаться, объяснять содержание поправок к конституции и содействовать тому, чтобы все жители Ростовской области получили максимальный объем информации о содержании этих новаций, которые вносятся в конституцию страны", - заключил он.

В парламенте Севастополя за принятые изменения в конституции проголосовали 17 из 23 депутатов, воздержались - пятеро, против не голосовал никто. В ходе обсуждения депутаты фракций КПРФ и "Справедливой России" выразили неодобрение в связи с тем, что изменения вносятся в сжатые сроки, без проведения референдума, а Госдума голосовала за них "пакетом".

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев отметил, что "главное - это социальный пакет". "Раньше мы видели в конституции, что мы социальное государство, но сейчас мы видим конкретные нормы. Какие бы волны ни захлестывали мир, государство берет на себя обязательства неухудшения условий для граждан. <…> Элита должна быть в полном смысле ориентирована на свою страну. Они должны жить, учить своих детей, лечиться в своей стране, и президент на это настрой дал", - заявил он.

Необходимые решения

Депутаты парламента Чеченской Республики на пленарном заседании в четверг единогласно одобрили закон о поправке к Конституции РФ. За проголосовал 41 из 41 присутствовавшего депутата.

Как рассказал председатель парламента региона Магомед Даудов, принятые изменения давно назрели. "Предложенные изменения в основной закон нашей страны - это давно назревшие, жизненно необходимые решения для каждого гражданина России. Институт семьи получит гарантированную поддержку от государства, что соответственно, станет условием для повышения демографического потенциала. <…> Большим позитивным изменением считаю гарантию индексации социальных пособий и иных социальных выплат, обязательство государства осуществлять регулярную индексацию размера пенсий. Это говорит о том, что государство ставит социальную защиту в приоритеты", - сказал он.

В парламенте Северной Осетии за закон о поправке к конституции проголосовали 53 депутата, воздержались - двое.

О поправке к Конституции РФ

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправке к Конституции РФ. Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. Если документ будет поддержан 2/3 региональных парламентов, президент направит запрос в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу положений.

Кроме того, Совет Федерации должен будет принять постановление об установлении результатов рассмотрения закона в регионах. Для этого сенаторы могут собраться на внеочередное заседание в субботу, 14 марта, если региональные заксобрания рассмотрят закон к этому времени. Как сообщил ТАСС в среду глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, текст закона уже направлен для рассмотрения в региональные парламенты всех 85 российских субъектов.

Окончательное решение о вступлении в силу поправки к Конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Так, изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании.