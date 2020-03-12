Захарова опровергла информацию СМИ о возможном введении войск РФ в Афганистан

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Россия никогда не планировала вводить войска в Афганистан. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию одного из интернет-изданий, в котором утверждалось, что спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил о возможном введении российских войск в республику по просьбе правительства страны для борьбы с терроризмом.

"Я хотела бы со всей ответственностью - и в данном случае намеренно использую эту формулировку - заявить о том, что это утверждение абсолютно не соответствует действительности и ни в какой форме российским спецпредставителем не высказывалось", - сказала она.

"Российская позиция по данному вопросу хорошо известна. Она заключается в том, что Россия ни при каких обстоятельствах не планировала и не планирует направлять свои войска в Афганистан", - подчеркнула дипломат.

Захарова пояснила, что речь может идти "только о возможности расширения сотрудничества с Афганистаном в борьбе с терроризмом и наркоугрозой через взаимодействие в военно-технической сфере, а также в области подготовки квалифицированных кадров, которое осуществляется и в настоящее время".

По ее словам, неверные высказывания Кабулову приписало только одно интернет-издание. Другие СМИ, чьи представители присутствовали на брифинге спецпредставителя президента, подобной информации не публиковали. "Все это можно расценивать в лучшем случае как крайне неудачную интерпретацию слов российского дипломата. Я надеюсь, что речь не идет о намеренном искажении и некоем фейке. Я в большей степени уверена, что речь идет о проблемах с формулированием у тех, кто готовил этот сюжет для интернет-сайта", - заявила она.

Официальный представитель МИД призвала СМИ профессионально и ответственно подходить к выполнению своих обязанностей, поскольку подобные искажения заявлений российских чиновников могут "обернуться большими проблемами в восприятии сообщений в различных странах".