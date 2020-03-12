Лавров заявил, что внешние связи Кемеровской области успешно развиваются

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Внешнеэкономические связи Кемеровской области активно развиваются, в регионе созданы благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на презентации субъекта в МИД РФ.

"Мы бы хотели особо отметить успешное продвижение внешних связей области, прежде всего по экономической линии", - сказал он.

Как указал министр, в регионе на протяжении многих лет успешно функционируют крупные иностранные компании, реализуются совместные бизнес-проекты. "В числе основных торговых партнеров Кемеровской области государства как Азии, так и Европы, - отметил Лавров. - Регион подписал шесть соглашений с зарубежными административно-территориальными образованиями".

Руководство области, подчеркнул глава МИД РФ, уделяет особое внимание формированию благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, привлечения иностранных капиталовложений. "В области действуют четыре территории опережающего социально-экономического развития", - информировал он.

В презентации приняли участие губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, представители аккредитованного в Москве дипломатического корпуса, федеральных и региональных органов власти. В рамках мероприятия были представлены различные проекты, в реализации которых могли бы принять участие представители бизнеса и заинтересованные структуры иностранных государств.