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Лавров заявил, что внешние связи Кемеровской области успешно развиваются

Глава МИД подчеркнул, что руководство области уделяет особое внимание формированию благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, привлечения иностранных капиталовложений

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Внешнеэкономические связи Кемеровской области активно развиваются, в регионе созданы благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на презентации субъекта в МИД РФ.

"Мы бы хотели особо отметить успешное продвижение внешних связей области, прежде всего по экономической линии", - сказал он.

Как указал министр, в регионе на протяжении многих лет успешно функционируют крупные иностранные компании, реализуются совместные бизнес-проекты. "В числе основных торговых партнеров Кемеровской области государства как Азии, так и Европы, - отметил Лавров. - Регион подписал шесть соглашений с зарубежными административно-территориальными образованиями".

Руководство области, подчеркнул глава МИД РФ, уделяет особое внимание формированию благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, привлечения иностранных капиталовложений. "В области действуют четыре территории опережающего социально-экономического развития", - информировал он.

В презентации приняли участие губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, представители аккредитованного в Москве дипломатического корпуса, федеральных и региональных органов власти. В рамках мероприятия были представлены различные проекты, в реализации которых могли бы принять участие представители бизнеса и заинтересованные структуры иностранных государств.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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