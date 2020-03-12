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Дело Ассанжа и WikiLeaks

Захарова назвала "апофеозом лжи" действия Британии и США в отношении Ассанжа

Официальный представитель МИД отметила, что в Британии и Соединенных Штатах придерживаются другой позиции по данному вопросу

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг назвала апофеозом логики двойных стандартов и лжи действия Вашингтона и Лондона в отношении создателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Как напомнила дипломат, 7 марта дело Ассанжа рассматривалось на постоянном совете ОБСЕ. "Российская делегация инициативно поставила вопрос о продолжающейся политической расправе над основателем сайта WikiLeaks, - отметила она. - Россия вновь указала на неприемлемость лишения публициста возможности получения адекватной медицинской помощи, что может стоит ему жизни, и беспрепятственного общения с адвокатами".

Однако, по словам Захаровой, в Британии и Соединенных Штатах придерживаются другой позиции по данному вопросу. "Дело Ассанжа, по их мнению, не имеет ничего общего со свободой слова и свободой СМИ, а распространение им секретной информации якобы поставило под угрозу жизни многих людей, - пояснила официальный представитель российского МИД. - То есть они фактически обвиняют журналиста в распространении правды, объясняя это угрозой жизни. Это апофеоз имперской логики двойных стандартов и лжи".

Захарова обратила внимание на то, что ряд правозащитных организаций уже раскритиковал "преследование журналиста и нарушение его прав". "Считаю, что эта формулировка далека от истины по той простой причине, что мы можем уже говорить о применении пыток и прямом издевательстве. Доведение до крайнего состояния конкретного человека - это уже не является преследованием, - подчеркнула дипломат. - Речь идет о преступлении, которое может закончиться фатально".

"В мировой общественности отсутствуют сомнения в политической подоплеке кампании по преследованию Ассанжа, - указала Захарова. - Призываем правозащитное сообщество и профильные международные структуры продолжить оказывать все усилия для того, чтобы в отношении Ассанжа восторжествовала справедливость или, по крайней мере, его сейчас усилиями Вашингтона и Лондона не убили".

Теги
СШАВеликобританияРоссияДело Ассанжа и WikiLeaks
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