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РФ рассчитывает на проведение новой межпалестинской встречи в Москве

Официальный представитель дипведомства Мария Захарова полагает, что встреча должна помочь достигнуть договоренностей о восстановлении национального единства в Палестине

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. МИД РФ осуществляет интенсивные контакты с представителями различных палестинских движений с целью проведения новой межпалестинской встречи в Москве. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

"С конца февраля текущего года руководство МИД России проводит очень интенсивные контакты с представителями различных палестинских движений. <...> Мы рассчитываем, что результатом этих контактов станет новая общепалестинская встреча в Москве. С нашей точки зрения, она должна помочь достигнуть договоренностей о восстановлении национального единства на политической платформе Организации освобождения Палестины", - сказала она.

"Мы считаем, что преодоление раскола между Рамаллой и сектором Газа является ключевым условием налаживания устойчивых прямых палестино-израильских переговоров с целью комплексного урегулирования палестино-израильского конфликта на основе общепризнанной международно-правовой базы, включающей соответствующие резолюции Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи ООН, а также Арабскую мирную инициативу", - подчеркнула Захарова.

Дипломат отметила, что авторы целого ряда публикаций "вырывают из контекста" встречи с представителями палестинских движений, а не рассматривают их в комплексе. "Я действительно попросила бы все-таки ориентироваться на то, о чем я сейчас сказала, а именно на такой комплексный всеохватывающий взгляд на российские усилия по встрече с представителями различных палестинских политических сил и на те цели, которые преследует Россия", - добавила Захарова.

Выборы в Палестинский законодательный совет в 2006 году, на которых победили сторонники ХАМАС, положили начало межпалестинскому расколу. В 2007 году это привело к тому, что представители движения после вооруженного переворота захватили власть в секторе Газа. С тех пор Палестина разделена на две части - контролируемый ХАМАС анклав и Западный берег во главе с движением ФАТХ и Махмудом Аббасом.

Весной 2014 года в рамках процесса примирения между ФАТХ и ХАМАС было приведено к присяге правительство национального согласия во главе с Рами Хамдаллой, главная задача которого состояла в подготовке президентских и парламентских выборов на палестинских территориях. Однако из-за вновь возникших разногласий между двумя движениями оно так и не смогло приступить к работе в полном объеме и впоследствии распалось.

Теги
ПалестинаЗахарова, Мария Владимировна
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