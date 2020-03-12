Хабриева уверена, что поправка о президентских сроках соответствует запросу общества

КАЛУГА, 12 марта. /ТАСС/. Поправка в основной закон страны о сроках президентских полномочий не нарушает конституцию, кроме того, она удовлетворяет запрос российского общества. Такое мнение высказала в четверг журналистам сопредседатель рабочей группы по изменениям в конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева после рассмотрения Заксобранием Калужской области закона о внесении изменений в Конституцию РФ.

"Замысел реформы совпал с социальным запросом, в том числе и в части формирования стабильного государственного механизма. В эпоху турбулентности и внешних вызовов нам как никогда важна и та поправка, которая была включена на этапе второго чтения в текст основного закона. Речь идет о части 3 статьи 81 конституции, где говорится о сроках и избрании на пост главы государства", - сказала Хабриева.

Она отметила, что действующая конституция не содержит никаких препятствий для внесения изменений в нормы о президентских сроках. "Также это допустимо и по решению известной организации - Европейской комиссии демократии через право (Венецианской комиссии), членом которой от России я являюсь уже второй срок", - добавила Хабриева, уточнив, что изменения будут приниматься с учетом всех демократических процедур.

При этом она подчеркнула, что нынешний случай принципиально отличается от ситуации 1998 года, когда президент РФ Борис Ельцин обращался в Конституционный суд для толкования нормы о сроках полномочий главы государства. "Сейчас абсолютно иная юридическая ситуация. Тогда Конституционный суд давал толковании той редакции части 3 статьи 81 конституции, а сейчас в эту норму внесены изменения, убрали слово "подряд", то есть [у данной нормы] новый конституционно-правой смысл". Кроме этого, в 1998 году суд учел заключительные и переходные положения конституции, которые не содержали оговорки о действующем президенте. Закон о вступлении в силу нынешних поправок содержит оговорку для действующего президента, подчеркнула она.

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправке к Конституции РФ. За принятие закона проголосовали 160 сенаторов, один - против, трое воздержались. Согласно изменениям в основной закон, после их вступления в силу президент России сможет занимать свой пост не более двух сроков. 10 марта была также учтена поправка депутата-единоросса Валентины Терешковой, предусматривающая, что действующий и бывшие президенты страны смогут баллотироваться на эту должность вновь без учета времени, которое они уже провели на данном посту на момент вступления поправки в силу. Президент РФ Владимир Путин счел такую возможность допустимой, но отметил, что предварительно ее должен оценить Конституционный суд РФ. При этом отмену лимита на число президентских сроков Путин назвал нецелесообразной.

Законопроект о поправке к конституции был внесен в Госдуму президентом РФ 20 января. В основу инициативы легли тезисы, озвученные главой государства в послании Федеральному собранию РФ 15 января, которые касались в том числе расширения полномочий парламента, закрепления в основном законе социальных гарантий и приоритета конституции перед международными договорами в российском правовом пространстве.