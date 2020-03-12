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Предложения по изменениям в Конституции

Депутаты СЗФО одобрили изменения в Конституцию РФ

Они также призвали граждан прийти на голосование

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Депутаты парламентов всех 11 регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО) в четверг поддержали закон о поправке к Конституции РФ. Представители регионов, поддерживающие изменения в основной закон страны, в ходе дискуссий подчеркивали важность вопросов, касающихся социального блока, в том числе закрепление индексации пособий и пенсий, гарантий в сфере медицинского обслуживания и уравнивании минимального размера заработной платы с прожиточным минимумом.

Закон об изменениях в Конституцию России предполагает фиксацию ряда важнейших социальных обязательств государства, в частности, гарантию минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране, индексацию социальных пособий и иных социальных выплат, ввод обязательства государства осуществлять не реже раза в год индексацию размера пенсий. Поправки также касаются перераспределения полномочий исполнительной власти и верховенства российских законов над международным правом.

Медицинские гарантии и поддержка детей

Председатель комитета по социальной политике, здравоохранению и спорту Архангельской области Сергей Эммануилов отметил значимость четких формулировок закона в области главных составляющих социальной политики: вопросов пенсионного обеспечения, поддержки семьи и детства, оплаты труда.

По его словам, значительно усилен блок здравоохранения, а наиболее сложными для исполнения станут гарантии доступности первичной медицинской помощи. "Это достаточно смелые гарантии, но они необходимы, предстоит сложная работа и правительству РФ, и субъектам РФ по системе здравоохранения по реализации тех полномочий, которые сейчас нашли свое закрепление в законе", - сказал он.

Депутат карельского Законодательного собрания Виктор Степанов предложил увеличить финансирование медицинской помощи больным детям, на лечение которых сейчас нередко деньги собирают с телеэкранов. Это позволит на практике доказать вносимый в Конституцию РФ постулат о детях как приоритете государственной политики. "Если мы говорим, что дети сегодня - приоритет, наверное, надо обеспечить реальное финансирование мероприятий по укреплению их здоровья - это должно делать государство", - отметил он.

Единство территории

В Калининградской области с учетом географического положения региона особенное внимание уделили пункту о невозможности отчуждения российских территорий. "Для самого западного субъекта РФ - Калининградской области, отделенной от основной территории страны, эта норма имеет важнейшее значение", - сказала спикер областной думы Марина Оргеева.

По мнению члена комитета Архангельского областного собрания депутатов по развитию институтов гражданского общества Виталия Фортыгина, важно, что в поправках учтено значение русского языка. "Мы живем в многонациональной стране, и очень важно, что отметили, что русский язык является государственным языком государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов РФ", - сказал он журналистам.

В Собрании депутатов Ненецкого автономного округа (НАО) рассказали, что была учтена предложенная ими поправку о гарантии права коренных малочисленных народов на сохранение этнокультурного и языкового многообразия. Регион уделяет большое внимание сохранению ненецкого языка - принят отдельный закон, создан Координационный совет по вопросам коренных малочисленных народов Севера. "Наш округ - многонациональный, и из коренных малочисленных народов ненцы являются одним из самых многочисленных", - пояснил ТАСС председатель парламента региона Александр Лутовинов.

Опора на регионы и экологическое воспитание

Предлагаемые изменения утверждают опору в развитии страны на регионы, считает председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой, поскольку от того, как развивается экономика регионов, будет зависеть, как будет развиваться экономика страны в целом.

Депутаты Карелии и Вологодской области оценили важность включения в Конституцию РФ положения о создании условий для развития экологического образования граждан и воспитания экологической культуры. По словам председателя комитета по природным ресурсам и экологии парламента региона Тимура Зорнякова, внимание к вопросам экологии необходимо уделять в течение всей жизни, начиная с детского сада.

"Поправки о защите животного мира усиливают ответственность государства в вопросе экологии и при утверждении преимущества российских норм над международными закрепляют более жесткое российское законодательство в области охраны природы", - отметил председатель комитета вологодского Законодательного собрания по экологии и природопользованию, член фракции "Единая Россия" Михаил Ставровский.

Объяснить важность

О важности участия граждан в голосовании по вопросам изменения в основной закон страны говорили во всех 11 регионах Северо-Запада: Санкт-Петербурге, Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях, НАО, Карелии и Коми. Госсовет Республики Коми большинством голосов в четверг не только поддержал закон, но и одобрил дополнительное выделение 49,7 млн рублей из республиканского бюджета на организацию голосования по поправкам. В Карелии на эти цели выделят 30 млн рублей.

В Псковской области лидер профсоюзов, депутат областного собрания Ульяна Михайлова напомнила, что люди пойдут голосовать, если будут понимать важность и необходимость вносимых в Конституцию РФ изменений. Она предложила провести встречи с трудовыми коллективами региона, чтобы рассказать гражданам о сути реформы. "[Нужно] провести максимальную разъяснительную кампанию процессов, которые нам необходимо будет пройти, и выполнить свой гражданский долг - явиться на голосование 22 апреля", - добавила она.

О поправке

Совет Федерации на пленарном заседании 11 марта одобрил закон о поправке к Конституции РФ. Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

Кроме того, Совет Федерации должен будет принять постановление об установлении результатов рассмотрения закона в регионах. Для этого сенаторы могут собраться на внеочередное заседание в субботу, 14 марта, если региональные заксобрания рассмотрят закон к этому времени. Как сообщил ТАСС накануне глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, текст закона уже направлен для рассмотрения в региональные парламенты всех 85 российских субъектов.

Окончательное решение о вступлении в силу поправок к Конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Так, изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании.

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РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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