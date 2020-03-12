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Распространение коронавируса нового типа

Захарова впервые провела брифинг без журналистов

Официальный представитель МИД ответила на 16 вопросов журналистов. Вопросы были отправлены заранее в письменном или видеоформате

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг впервые провела брифинг в формате видеоконференции.

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На прошлой неделе в качестве меры профилактики коронавируса у всех аккредитованных журналистов при входе в пресс-центр МИД измеряли температуру. В этот раз в российском дипведомстве последовали последним рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и перенесли массовое публичное мероприятие в онлайн-формат.

Захарова ответила на 16 вопросов журналистов, вопросы были отправлены заранее в письменном или видеоформате. В зале все это время находились только Захарова и оператор министерства.

Чуть больше часа официальный представитель МИД комментировала главные международные темы, в том числе ситуацию в Афганистане, Сирии, на Украине, расследование крушения рейса MH17, очередные сообщения о "российском вмешательстве". Большинство вопросов, как и ожидалось, было посвящено коронавирусу и его влиянию на график российских дипломатов.

В каком формате пройдет следующий брифинг, Захарова не знает. Дипломат пообещала заблаговременно проинформировать представителей СМИ о "технических дополнениях и нововведениях".

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаРаспространение коронавируса нового типа
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