Захарова впервые провела брифинг без журналистов

На прошлой неделе в качестве меры профилактики коронавируса у всех аккредитованных журналистов при входе в пресс-центр МИД измеряли температуру. В этот раз в российском дипведомстве последовали последним рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и перенесли массовое публичное мероприятие в онлайн-формат.

Захарова ответила на 16 вопросов журналистов, вопросы были отправлены заранее в письменном или видеоформате. В зале все это время находились только Захарова и оператор министерства.

Чуть больше часа официальный представитель МИД комментировала главные международные темы, в том числе ситуацию в Афганистане, Сирии, на Украине, расследование крушения рейса MH17, очередные сообщения о "российском вмешательстве". Большинство вопросов, как и ожидалось, было посвящено коронавирусу и его влиянию на график российских дипломатов.

В каком формате пройдет следующий брифинг, Захарова не знает. Дипломат пообещала заблаговременно проинформировать представителей СМИ о "технических дополнениях и нововведениях".