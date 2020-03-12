Россия рассчитывает на отказ Украины от практики люстраций после решения ЕСПЧ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что Киев после решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), которые инстанция вновь приняла в пользу люстрированных на Украине чиновников, прекратит подобную практику в стране. Таким образом в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ ЕСПЧ пересматривать вынесенное в октябре решение в деле о нарушении прав украинских граждан.

"Мы рассчитываем на то, что украинские власти в рамках своих обязательств по статье 46 [Европейской конвенции о защите прав и основных свобод человека] предпримут все необходимые шаги для исполнения данного постановления ЕСПЧ, - сказала она. - В том числе меры по исключению несоответствующей европейским стандартам практики люстрации на Украине".

Первое решение ЕСПЧ по делу группы бывших чиновников против Украины было принято 17 октября 2019 года. Суд констатировал нарушение прав граждан, которые занимали государственные должности, но в 2014 году были уволены по закону "Об очищении власти (люстрации)". Суд обязал правительство Украины выплатить заявителям по 5 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда.

Закон "Об очищении власти" вступил в силу на Украине 16 октября 2014 года. Под люстрацию попали все государственные служащие, а также сотрудники органов местного самоуправления, которые занимали посты с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года - при президентстве Виктора Януковича.

Кроме того, под действие закона подпали сотрудники правоохранительных органов, госслужащие и должностные лица органов местного самоуправления, причинившие "вред жизни, здоровью и имуществу" участников "майдана", а также лица, состоявшие до 19 августа 1991 года на руководящих должностях в КПСС и ВЛКСМ, политработники Вооруженных сил и МВД СССР, бывшие сотрудники спецслужб и лица, имевшие отношение к преследованию участников националистических организаций в время Великой Отечественной войны и в послевоенный период.