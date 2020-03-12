Депутаты Мосгордумы поддержали закон о внесении изменений в Конституцию РФ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Депутаты Московской городской думы поддержали закон о внесении изменений в Конституцию РФ, соответствующее постановление они приняли большинством голосов на внеочередном заседании в четверг.

Ранее стало известно, что уже более 2/3 российских регионов приняли решение поддержать поправки к основному закону. Закон поддержали все субъекты, в которых проводилось обсуждение.

"Сегодня Московская городская дума как законодательный орган власти субъекта путем принятия постановления высказала свое отношение к проекту закона о поправках к Конституции. Но еще раз хочу отметить, что судьба данных поправок остается в руках наших граждан, которые свою позицию выразят в ходе всероссийского голосования", - заявил на заседании председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

Депутаты Московской городской думы одобрили закон о поправках к Конституции 26 голосами "за", 13 парламентариев проголосовали "против", 4 воздержались. В заседании принял участие один из участников рабочей группы по подготовке поправок к Конституции ректор МГЮА Виктор Блажеев, который ответил на вопросы депутатов по ряду положений документа. Он подчеркнул, что поправки к конституции будут способствовать интеграции органов местного самоуправления в систему публичной власти и помогут расширить полномочия муниципалитетов.

Кроме того, глава фракции "Единой России" в Мосгордуме Степан Орлов отметил, что в случае одобрения поправок на всероссийском голосовании 22 апреля Конституция станет "более прозрачной, более демократичной и более адресной".

О поправках

Закон о поправке к Конституции РФ был принят Государственной думой и одобрен Советом Федерации 11 марта. Документ предусматривает, что поправки вступят в силу только по итогам всероссийского голосования 22 апреля. Этот день будет объявлен выходным.

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправке к Конституции РФ. Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. Если документ будет поддержан 2/3 региональных парламентов, президент направит запрос в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу положений.

Кроме того, Совет Федерации должен будет принять постановление об установлении результатов рассмотрения закона в регионах. Для этого сенаторы могут собраться на внеочередное заседание в субботу, 14 марта, если региональные заксобрания рассмотрят закон к этому времени. Как сообщил ТАСС в среду глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, текст закона направлен для рассмотрения в региональные парламенты всех 85 российских субъектов.

Окончательное решение о вступлении в силу поправки к конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Так, изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании.