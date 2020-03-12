В Севастополе все участки для голосования по поправкам к Конституции будут оснащены КОИБ

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Электронные комплексы для обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) во время голосования по вопросу о поправках к Конституции РФ будут использоваться на всех участках в Севастополе, сообщил журналистам в четверг председатель городской избирательной комиссии Сергей Даниленко.

Ранее в избиркоме сообщали, что Севастополь стал первым регионом РФ, где устройства закуплены в таком количестве, чтобы оснастить все 180 избирательных участков.

"У нас все участки в городе обеспечены КОИБ. И для голосования [по вопросу о поправках к Конституции РФ] будут использованы КОИБ. Бюллетени досрочного голосования будут в основной день вкладываться в КОИБы, и подсчеты пойдут через них", - сказал Даниленко.

Глава комиссии уточнил, что также через комплексы проходит подсчет и тех бюллетеней, которые во время выездных голосований заполняют те, кто не может прийти на участок. Даниленко добавил, что регион уже получил средства на подготовку и проведение голосования - 35,78 млн рублей. Большая часть этих средств - более 24 млн рублей - будет направлена на зарплату членам избиркомов всех уровней. Состав комиссий на местах уже формируется и утверждается, ведется подготовка участков и комиссий к голосованию.

Совет Федерации на пленарном заседании 11 марта одобрил закон о поправках к Конституции РФ. Закон расширяет полномочия парламента, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправок в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

Окончательное решение о вступлении в силу поправок к Конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании. Сделать это смогут совершеннолетние граждане РФ, за исключением признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы.