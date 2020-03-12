{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон сообщил, что силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование с вылетом с аэродрома Камышлы в несколько населенных пунктов и обратно на этот аэродром

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в провинции Алеппо (Сирия), сообщил в четверг руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев.

"Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Джарих-Эль-Фаукани - Шархли-Эль-Фаукани - Зор-Мгар - Мишко - Кула - Мутулуджа-Сифтек - Салиб - Джарих-Эль-Фаукани в провинции Алеппо", - сказал Журавлев.

По его словам, российская военная полиция продолжила патрулирование в провинциях Алеппо и Хасеке. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование с вылетом с аэродрома Камышлы в несколько населенных пунктов и обратно на этот аэродром.

Журавлев также напомнил, что, в соответствии с российско-турецкими договоренностями, с 6 марта на территории Идлибской зоны деэскалации был введен режим прекращения огня. "За прошедшие сутки обстрелов со стороны действующих незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано", - отметил контр-адмирал.

Вместе с тем, по его словам, за прошедшие сутки было зафиксировано 11 обстрелов нескольких населенных пунктов в провинциях Латакия и Алеппо со стороны позиций боевиков "Исламской партии Туркестана" и "Джебхат-ан-Нусра" (обе запрещены в РФ - прим. ТАСС).

Кроме того, Журавлев уточнил, что подразделениями российской военной полиции был обеспечен провод одной турецкой колонны к месту дислокации наблюдательного поста вооруженных сил Турции, расположенного в Идлибской зоне деэскалации.

Теги
СирияРоссия
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в Конституции
В Севастополе все участки для голосования по поправкам к Конституции будут оснащены КОИБ
Ранее в избиркоме сообщали, что Севастополь стал первым регионом РФ, где устройства закуплены в таком количестве, чтобы оснастить все 180 избирательных участков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС