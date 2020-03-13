{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции

Верховный Хурал Тувы одобрил закон о поправках в Конституцию России

Депутаты проголосовали единогласно за

КРАСНОЯРСК, 13 марта, /ТАСС/. Депутаты Верховного Хурала Тувы одобрили закон о поправках к Конституции России. В голосовании приняли участие 30 депутатов, еще один депутат отсутствовал. Об этом сообщила ТАСС в пятницу руководитель пресс-службы регионального парламента Татьяна Бологова.

На эту тему
Какие изменения предлагается внести в Конституцию России

"Решение принято единогласно. 30 голосов "за" из 30 присутствующих на голосовании", - сказала она.

О поправках

Совет Федерации на пленарном заседании 11 марта одобрил закон о поправке к Конституции Российской Федерации. Закон расширяет полномочия парламента, вводит ряд ограничений для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

В этот же день текст закона был направлен для рассмотрения в региональные парламенты всех 85 российских субъектов. После одобрения документа 2/3 региональных парламентов Совет Федерации должен будет утвердить их решения, приняв соответствующее постановление. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству предложил председателю верхней палаты парламента включить этот вопрос в повестку внеочередного заседания палаты 14 марта.

После этого президент России Владимир Путин должен будет направить закон в Конституционный суд Российской Федерации. В случае его положительного заключения закон о поправке в Конституцию России будет вынесен на всероссийское голосование, которое, как ожидается, состоится 22 апреля.

Теги
РоссияТываПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
Отставки и назначения
Глава Ульяновска Сергей Панчин принял решение не покидать пост
Ранее он подавал в отставку в связи с состоянием здоровья
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС