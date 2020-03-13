Верховный Хурал Тувы одобрил закон о поправках в Конституцию России

КРАСНОЯРСК, 13 марта, /ТАСС/. Депутаты Верховного Хурала Тувы одобрили закон о поправках к Конституции России. В голосовании приняли участие 30 депутатов, еще один депутат отсутствовал. Об этом сообщила ТАСС в пятницу руководитель пресс-службы регионального парламента Татьяна Бологова.

"Решение принято единогласно. 30 голосов "за" из 30 присутствующих на голосовании", - сказала она.

О поправках

Совет Федерации на пленарном заседании 11 марта одобрил закон о поправке к Конституции Российской Федерации. Закон расширяет полномочия парламента, вводит ряд ограничений для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

В этот же день текст закона был направлен для рассмотрения в региональные парламенты всех 85 российских субъектов. После одобрения документа 2/3 региональных парламентов Совет Федерации должен будет утвердить их решения, приняв соответствующее постановление. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству предложил председателю верхней палаты парламента включить этот вопрос в повестку внеочередного заседания палаты 14 марта.

После этого президент России Владимир Путин должен будет направить закон в Конституционный суд Российской Федерации. В случае его положительного заключения закон о поправке в Конституцию России будет вынесен на всероссийское голосование, которое, как ожидается, состоится 22 апреля.