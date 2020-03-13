Глава Ульяновска Сергей Панчин принял решение не покидать пост

УЛЬЯНОВСК, 13 марта. /ТАСС/. Глава Ульяновска Сергей Панчин, написавший заявление об отставке, принял решение продолжить работу на посту. Об этом он заявил на заседании Ульяновской городской думы после того, как депутаты попросили его не покидать пост.

Глава города Ульяновска Сергей Панчин подал в отставку по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Исполнение обязанностей главы города 12 марта были возложены на его первого заместителя Владислава Игонина.

"Я не могу не откликнуться на постановку вами вопроса [просьба депутатов остаться на посту]. <…> Видимо, личное мое [решение] вчера сыграло больше, чем общественное, то, которое есть. Личная даже, наверное, обида, что я не смог довести решение проблем до конца, и мы обманули людей в этом отношении", - сказал он.

Панчин на заседании пояснил, что в четверг выезжал с губернатором в поселок Мостотряд. Одна из главных проблем его жителей - отсутствие качественных дорог. "Пока выезжал сам, вроде бы все нормально, а когда за неимением времени прекратил выезжать, но глава района докладывает, руководители комитетов докладывают, веришь. И когда мы стояли с губернатором, с депутатами, пришли жители, и когда я начинаю говорить, а мне говорят: "Нет, это неправильно, это неверно, вы обманываете губернатора. Как человек, я никогда в жизни никого не обманывал", - добавил глава города.

Панчин уточнил, что намерен с понедельника "переместить свое рабочее место" в поселок Мостотряд. Он отметил, что это необходимо, чтобы вплотную заняться решением проблем и довести работы до конца.