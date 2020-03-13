Совфед получил отзывы от всех регионов с поддержкой поправки к Конституции

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Все 85 региональных парламентов прислали в Совет Федерации свои постановления по итогам рассмотрения закона о внесении изменений в Конституцию РФ, все отзывы положительные, сообщил ТАСС в пятницу глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"На данный момент в Совет Федерации поступили протоколы с поддержкой данного закона от всех 85 региональных парламентов", - сказал он. Этот вопрос включен в проект повестки внепланового заседания верхней палаты 14 марта.

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправке к Конституции РФ. Он расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. В этот же день текст закона был направлен для рассмотрения в региональные парламенты всех 85 российских субъектов.

Согласно главе 9 Конституции, поправки в основной закон принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов РФ. Однако в данном случае в соответствии с нормами, предложенными в законопроекте президента РФ Владимира Путина, после этого вступит в силу лишь статья 3 закона, которая в том числе предусматривает направление двух других его статей - 1 (собственно поправки в Конституцию) и 2 (о проведении всероссийского голосования по изменениям в основной закон) в Конституционный суд РФ. В случае положительного заключения закон о поправке к Конституции РФ будет вынесен на всероссийское голосование.