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Песков: Лондон проявляет заинтересованность во встрече "пятерки" СБ ООН

По словам пресс-секретаря президента, рано говорить о том, может ли повлиять на планы встречи ситуация с распространением коронавируса

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Великобритания проявляет заинтересованность в проведении встречи "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция). Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, есть определенные сигналы о том, что Великобритания будет тоже заинтересована в проведении такой встречи", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли от Лондона официальный ответ на соответствующее предложение.

Перспективы проведения саммита "пятерки" СБ ООН очень велики, и рано говорить о том, может ли повлиять на эти планы ситуация с распространением коронавируса, сообщил Песков.

"Все говорят, что наилучшей площадкой для проведения такой встречи "пятерки" могла бы стать юбилейная Генассамблея. Это сентябрь, - сказал он. - Опять же, времени много, преждевременно говорить о том, как и может ли вообще коронавирус повлиять. Сейчас мы исходим из того, что действительно, скажем так, перспективы проведения такой встречи, настолько нужной всем нам и всему человечеству, очень позитивны и очень велики".

Ранее представитель правительства Соединенного Королевства сообщил ТАСС, что Великобритания в целом поддерживает предложение президента РФ Владимира Путина провести в 2020 году саммит постоянных членов СБ ООН и находится в контакте с российским правительством по этому вопросу. С таким предложением Путин выступил 23 января, выступая на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. Инициативу поддержали Китай, Франция и руководство ООН.

Теги
ВеликобританияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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