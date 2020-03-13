Песков: Путин категорически против формирования его "культа личности"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выступает категорически против формирования его "культа личности". Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Культ личности Владимира Путина - это то, с чем категорически не согласен Владимир Путин. Он давно четко сформулировал свое отношение к любым проявлениям культа личности. Ему это определенно не нравится, и он с этим не согласен", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.