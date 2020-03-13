Путин обсудил с постоянными членами СБ РФ ситуацию с коронавирусом и международные рынки

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на встрече обсуждались в том числе договоренности с Турцией по Идлибу и ситуация вокруг распространения в мире коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Участники совещания обсудили выполнение договоренностей по Идлибу, заключенных в ходе недавнего рабочего визита президента Турции Тайипа Эрдогана. Состоялся также обмен мнениями по ситуации, связанной с сильной волатильностью на международных рынках. Говорили также о ситуации в мире вокруг угрозы коронавируса", - сказал он.

По словам Пескова, в совещании приняли участие спикеры обеих палат российского парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, руководитель ФСБ Александр Бортников и глава СВР Сергей Нарышкин.