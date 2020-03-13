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Предложения по изменениям в Конституции

Песков: запрос по поправкам в Конституционный суд будет направлен "достаточно оперативно"

По словам представителя Кремля, это тема номер один для российской повестки дня
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направит запрос по поправкам в Конституционный суд "достаточно оперативно". Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Я точно не могу вам сейчас ответить, но это будет все достаточно оперативно делаться, - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. - Это тема номер один для российской повестки дня. Этим, конечно, продиктован и объясняется тот интерес, который региональные законодатели проявили в отношении поправок".

Ранее 13 марта сообщалось, что все законодательные собрания всех 85 регионов России приняли решение поддержать предлагаемый закон об изменениях в Конституции РФ. При этом позволяющий направить закон в Конституционный суд РФ для проверки не вступивших в силу положений минимум - 57 субъектов - был достигнут еще 12 марта.

Окончательное решение о вступлении в силу поправок к Конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПредложения по изменениям в Конституции
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