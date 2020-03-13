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В Петербурге началось выдвижение кандидатов на дополнительные выборы в заксобрание

Прием документов продолжится до 21 апреля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Выдвижение кандидатов на дополнительные выборы депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга шестого созыва на замещение мандата, ставшего вакантным после смерти депутата Павла Зеленкова, началось в пятницу. Об этом ТАСС сообщили в Санкт-Петербургской избирательной комиссии (ГИК).

Депутат заксобрания Павел Зеленков умер в июне прошлого года на 51-м году жизни. В 2006 году он был избран главой муниципального округа Звездное, в 2016 году - депутатом шестого созыва по одномандатному избирательному округу №21.

"Началось выдвижение кандидатов на дополнительных выборах депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга, назначенных на 7 июня 2020 года. Территориальная избирательная комиссия (ТИК) №19, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии, начала прием документов для выдвижения и регистрации кандидатов на дополнительных выборах депутата шестого созыва по одномандатному избирательному округу №21", - сказали в горизбиркоме.

Прием документов продолжится до 21 апреля. Проверка полноты и достоверности сведений, представленных кандидатами, проверка соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей будет проводиться без выходных с 13 марта по 28 апреля 2020 года.

По данным горизбиркома, численность избирателей в одномандатном избирательном округе № 21 составляет почти 144 человека, в его территорию входят внутригородские муниципальные образования Санкт-Петербурга муниципальные округа Гагаринское, Звездное и Купчино. Сбор подписей избирателей не требуется Кандидатам, выдвинутым подразделениями "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", Партии роста и партии "Яблоко", не требуется сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения.

"Выдвижение иными политическим партиями (их региональными отделениями и иными структурными подразделениями), самовыдвижение кандидатов требует сбора подписей в поддержку их выдвижения. Количество подписей, содержащихся в подписных листах, представляемых в ТИК №19, должно быть не менее 4 320 и не более 4 752, проверке подлежат 1 080 подписей избирателей", - отметили в горизбиркоме.

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