МИД России прокомментировал высказывания официальных лиц Австралии о суде по делу МН17

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Заявления официальных лиц Австралии по началу суда в Нидерландах о крушении рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году ставят под вопрос приверженность Канберры к установлению истины. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Обратили внимание на совместное заявление премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и министра иностранных дел этой страны Марис Пэйн от 7 марта этого в связи с началом судебного процесса в Нидерландах по делу МН17. В нем, в частности, делается попытка увязать консультации, проходящие между Австралией, Нидерландами и Россией, с утверждениями Гааги и Канберры об "ответственности России как государства за ее роль в крушении самолета, выполнявшего рейс МН17". Тем самым у аудитории может создаться впечатление, что именно эта тема и является предметом трехсторонних консультаций, что не соответствует действительности", - указала дипломат.

"Заявления официальных лиц Австралии вновь ставят под вопрос добросовестность подхода Канберры к проведению вышеупомянутых консультаций и ее приверженность установлению истины", - сказала Захарова.