{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование крушения Boeing в Донецкой области
Обновлено 

МИД России прокомментировал высказывания официальных лиц Австралии о суде по делу МН17

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Заявления официальных лиц Австралии по началу суда в Нидерландах о крушении рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году ставят под вопрос приверженность Канберры к установлению истины. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Обратили внимание на совместное заявление премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и министра иностранных дел этой страны Марис Пэйн от 7 марта этого в связи с началом судебного процесса в Нидерландах по делу МН17. В нем, в частности, делается попытка увязать консультации, проходящие между Австралией, Нидерландами и Россией, с утверждениями Гааги и Канберры об "ответственности России как государства за ее роль в крушении самолета, выполнявшего рейс МН17". Тем самым у аудитории может создаться впечатление, что именно эта тема и является предметом трехсторонних консультаций, что не соответствует действительности", - указала дипломат.

"Заявления официальных лиц Австралии вновь ставят под вопрос добросовестность подхода Канберры к проведению вышеупомянутых консультаций и ее приверженность установлению истины", - сказала Захарова.

Теги
АвстралияРоссияРасследование крушения Boeing в Донецкой области
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в Конституции
Песков: информацию на детском сайте Кремля не будут менять из-за поправки Терешковой
В разделе сайта Кремля для детей указывается, что в России один и тот же человек не может быть избран более двух раз подряд, "даже если все граждане в полном восторге от своего президента, выбирать его три раза подряд нельзя"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС