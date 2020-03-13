Путин заявил, что отношения России и Южной Осетии развиваются по восходящей

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил позитивную динамику развития российско-югоосетинсних отношений и рост товарооборота двух стран по итогам прошлого года.

"В целом отношения [России и Южной Осетии] развиваются по восходящей, хорошо. В прошлом году мы зафиксировали рост товарооборота, что тоже не может не радовать", - сказал российский лидер в пятницу на встрече в Кремле с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым. "Выполнена инвестиционная программа в объеме 4,27 млрд, я знаю, что у вас есть еще некоторые соображения по этому поводу, как можно дальше двигаться и что является приоритетным для республики", - добавил президент РФ, обращаясь к своему югоостинскому коллеге.

Бибилов поблагодарил Путина за возможность встречи. Он отметил, что в последние два года удалось практически полностью выполнить инвестиционную программу: в 2019 году - на 97%, в 2018 году - на 100%. По его словам, это результат взаимодействия с Минкавказа РФ и с администрацией президента РФ. "Я считаю, что благодаря таким тесным нашим связям и тесному взаимодействию мы наладили эту работу, причем очень серьезная работа была проведена и по бюджетному формированию. То есть все задачи, которые в принципе перед нами были поставлены..., они фактически выполнены", - заметил президент Южной Осетии.

Бибилов также, пользуясь возможностью, поздравил российского лидера с годовщиной образования КГБ.