{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин заявил, что отношения России и Южной Осетии развиваются по восходящей

Президент также отметил, что в прошлом году был зафиксирован рост товарооборота двух стран

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил позитивную динамику развития российско-югоосетинсних отношений и рост товарооборота двух стран по итогам прошлого года.

"В целом отношения [России и Южной Осетии] развиваются по восходящей, хорошо. В прошлом году мы зафиксировали рост товарооборота, что тоже не может не радовать", - сказал российский лидер в пятницу на встрече в Кремле с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым. "Выполнена инвестиционная программа в объеме 4,27 млрд, я знаю, что у вас есть еще некоторые соображения по этому поводу, как можно дальше двигаться и что является приоритетным для республики", - добавил президент РФ, обращаясь к своему югоостинскому коллеге.

Бибилов поблагодарил Путина за возможность встречи. Он отметил, что в последние два года удалось практически полностью выполнить инвестиционную программу: в 2019 году - на 97%, в 2018 году - на 100%. По его словам, это результат взаимодействия с Минкавказа РФ и с администрацией президента РФ. "Я считаю, что благодаря таким тесным нашим связям и тесному взаимодействию мы наладили эту работу, причем очень серьезная работа была проведена и по бюджетному формированию. То есть все задачи, которые в принципе перед нами были поставлены..., они фактически выполнены", - заметил президент Южной Осетии.

Бибилов также, пользуясь возможностью, поздравил российского лидера с годовщиной образования КГБ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЮжная ОсетияБибилов, Анатолий Ильич
Реклама на ТАСС
Заседание СФ перенесли с 22 на 24 апреля в связи с голосованием по поправке к Конституции
Одновременно принято решение о переносе на 15 апреля заседания, которое было запланировано на 3 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС