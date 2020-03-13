Заседание СФ перенесли с 22 на 24 апреля в связи с голосованием по поправке к Конституции

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Совет палаты принял решение перенести заседание Совета Федерации с 22 на 24 апреля в связи с планами по проведению общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Об этом сообщил ТАСС в пятницу глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"Совет палаты принял решение о том, чтобы ранее запланированное на 22 апреля пленарное заседание перенести на 24 апреля в связи с анонсированным решением о проведении в этот день общероссийского голосования, который будет объявлен выходным днем", - сказал Тимченко.

Он также сообщил, что одновременно принято решение о переносе на 15 апреля заседания, которое было запланировано на 3 апреля. По его словам, это сделано "для соблюдения конституционных норм по срокам рассмотрения Советом Федерации законов, принятых Госдумой".

Совет Федерации на пленарном заседании 11 марта одобрил закон о поправке к Конституции РФ. После голосования в парламентах субъектов РФ сенаторы должны будут принять постановление об установлении результатов рассмотрения закона в регионах. Окончательное решение о вступлении в силу поправок к Конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании.