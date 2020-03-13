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Распространение коронавируса нового типа
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Весенняя сессия ПАСЕ в Страсбурге отменена из-за коронавируса

По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, это решение принято на уровне руководства Советы Европы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая должна была пройти в апреле в Страсбурге, отменена из-за вспышки коронавирусной инфекции в Европе. Об этом журналистам в пятницу сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Весенняя сессия ПАСЕ, проведение которой планировалось в Страсбурге с 20 по 24 апреля, отменена из-за вспышки коронавируса в европейских странах. Решение принято на уровне руководства Советы Европы", - сказал он. "Меры безопасности прежде всего", - добавил депутат.

Ранее Слуцкий заявлял, что российская сторона с пониманием отнеслась бы к такому шагу, считая его закономерным на фоне объявленной Всемирной организацией здравоохранения пандемии и необходимости принятия профилактических мер для предотвращения дальнейшего распространения вируса.

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Слуцкий, Леонид ЭдуардовичРаспространение коронавируса нового типа
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