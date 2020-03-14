СФ обсудит итоги голосования регионов по поправкам в Конституцию и корректировку бюджета

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Совет Федерации рассмотрит на внеочередном пленарном заседании в субботу проект постановления о результатах рассмотрения региональными парламентами закона о внесении изменений в Конституцию РФ, а также обсудит поправки в федеральный бюджет, направленные на реализацию социальных инициатив президента РФ.

Ранее СФ принял решение провести внеочередное заседание 14 марта. Как пояснила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, это сделано, чтобы "по просьбе правительства рассмотреть очень важный вопрос по поправке к закону о федеральном бюджете для того, чтобы можно было оперативно реализовать предложения президента в части дополнительных социальных гарантий для семей с детьми и других, высказанных им в послании Федеральному собранию".

Позиция регионов

Первым вопросом в повестке субботнего заседания Совфеда значится рассмотрение постановления палаты "Об установлении результатов рассмотрения законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов РФ закона РФ о поправке к Конституции РФ".

Ранее все 85 региональных парламентов прислали в Совет Федерации свои постановления по итогам рассмотрения закона о поправке в Конституцию РФ, все субъекты РФ дали положительные заключения. Согласно порядку рассмотрения конституционных изменений, после принятия закона Госдумой и одобрения Советом Федерации не менее 2/3 региональных парламентов должны поддержать документ. После этого верхняя палата парламента утверждает результаты рассмотрения закона субъектами РФ принятием соответствующего постановления.

Как пояснил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, после этого президент РФ должен направить документ в Конституционный суд (КС) РФ, который в течение 7 дней дает заключение о соответствии либо несоответствии вносимых поправок основополагающим положениям Конституции. В случае положительного ответа КС РФ глава государства издает указ о проведении общероссийского голосования.

"Если решение на общероссийском голосовании будет положительное, президент издаст указ о включении этих поправок в текст Конституции. Если граждане выскажутся отрицательно, то процедура завершается, конституция останется неизменной", - сказал сенатор.

Совет Федерации на пленарном заседании 11 марта одобрил закон о поправке к Конституции РФ. Он расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

Корректировка бюджета

С докладом по изменениям в закон о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов выступят министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Закон предусматривает увеличение расходов бюджета в 2020 году на 162,7 млрд рублей - до 19,7 трлн рублей, в 2021 году - на 556,9 млрд рублей, до 21,2 трлн рублей, в 2022 году - на 677,6 млрд рублей, до 22,44 трлн рублей.

Дополнительные средства пойдут на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, расширение программы материнского капитала, организацию бесплатного горячего питания учащихся начальной школы, модернизацию первичного звена здравоохранения и другие социальные инициативы.

Как отметил накануне рассмотрения закона глава комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, принятие изменений позволит "начать реализацию глобальной социальной программы, которая была озвучена в послании президента РФ". Внесение поправок предусматривается не только в бюджет текущего года, но и "по всем трем годам бюджетного цикла, что означает планирование на долгосрочную перспективу", добавил сенатор.

По его словам, предлагаемые изменения позволят направить на реализацию инициатив главы государства более 1 трлн 800 млрд рублей. Сенатор уверен, что все социальные инициативы будут реализованы, "несмотря на ситуацию на внешних рынках".

Кроме того, как ожидается, в субботу будут рассмотрены законы об уточнении параметров бюджета Пенсионного фонда РФ, в том числе увеличивающих объем дополнительных расходов на предоставление материнского капитала, а также о приобретении правительством РФ акций Сбербанка.