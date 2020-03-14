Депутат сообщил, что противостоящие "пропаганде РФ" фонды запросили у ЕС допфинансирование

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Четыре европейских фонда, которые занимаются противодействием так называемой российской пропаганде, запросили дополнительное финансирование из бюджета Евросоюза после включения в закон об изменениях в Конституции РФ поправки о возможности действующего главы государства избираться на новый срок. Об этом в субботу сообщил ТАСС первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошев.

"Четыре европейских фонда запросили из бюджета Европейского Союза дополнительные деньги для финансирования их деятельности в блоке противодействия Российской Федерации. Или, как они это называют, противодействие российской пропаганде", - сказал Шхагошев, который также входит в состав думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

По его словам, дополнительное финансирование запросили оперативная рабочая группа ЕС по стратегическим коммуникациям, Аналитический центр "Европейские ценности" и еще две НПО, ранее признанные в России нежелательными - "Европейский фонд за демократию" и "Национальный фонд в поддержку демократии". Парламентарий заверил, что на предстоящей неделе сможет назвать конкретные СМИ, которые получают средства через эти организации.

По словам депутата, запрос фондов был связан с принятием Госдумой поправки к Конституции, которая в том числе позволит нынешнему президенту РФ Владимиру Путину вновь участвовать в президентских выборах. Шхагошев пояснил, что у этих организаций "была определенная стратегия, связанная с тем, каким образом вести пропаганду" в 2024 году на выборах главы государства. Но теперь, когда участие в них Путина вновь стало возможным, данным структурам "понадобилась мощная корректировка" планов.

Шхагошев уточнил, что аналогичный запрос от американских структур, противодействующих РФ в информационном пространстве, поступил и в Конгресс США.