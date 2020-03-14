{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции
Обновлено 

Совфед утвердил решения всех регионов о поддержке поправок в Конституцию

Теперь президент должен направить запрос в Конституционный суд
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Совет Федерации принял на внеочередном пленарном заседании в субботу постановление о результатах рассмотрения региональными парламентами закона о поправке к Конституции РФ, тем самым утвердив положительные заключения на документ всех 85 российских регионов.

На эту тему
Какие изменения предлагается внести в Конституцию России

За это решение проголосовали 164 сенатора, против был один, воздержавшихся не было.

Закон о поправке к Конституции "рассмотрен и одобрен законодательными (представительными) органами государственной власти 85 субъектов Российской Федерации", - отмечается в постановлении Совета Федерации. В нем также говорится, что документ направляется президенту и в региональные парламенты. Постановление вступает в силу сегодня.

Закон о поправке

Президентский законопроект был одобрен Советом Федерации 11 марта. Документ расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

Теперь президент РФ должен направить запрос в Конституционный суд (КС) РФ, который в течение семи дней даст заключение о соответствии либо несоответствии вносимых поправок основополагающим положениям Конституции. В случае положительного решения КС РФ, глава государства издает указ о проведении общероссийского голосования, в ходе которого россияне примут окончательное решение о вступлении в силу поправок.

Как ожидается, голосование пройдет 22 апреля, который будет объявлен нерабочим днем. Изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших в нем участие. Если решение на общероссийском голосовании будет положительным, президент издаст указ о включении этих поправок в текст Конституции.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Членам Совфеда запретили выезд за границу
Совет Федерации приостанавливает прием иностранных делегаций из тех стран, где есть риск распространения коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС