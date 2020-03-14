Совфед утвердил решения всех регионов о поддержке поправок в Конституцию

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Совет Федерации принял на внеочередном пленарном заседании в субботу постановление о результатах рассмотрения региональными парламентами закона о поправке к Конституции РФ, тем самым утвердив положительные заключения на документ всех 85 российских регионов.

За это решение проголосовали 164 сенатора, против был один, воздержавшихся не было.

Закон о поправке к Конституции "рассмотрен и одобрен законодательными (представительными) органами государственной власти 85 субъектов Российской Федерации", - отмечается в постановлении Совета Федерации. В нем также говорится, что документ направляется президенту и в региональные парламенты. Постановление вступает в силу сегодня.

Закон о поправке

Президентский законопроект был одобрен Советом Федерации 11 марта. Документ расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

Теперь президент РФ должен направить запрос в Конституционный суд (КС) РФ, который в течение семи дней даст заключение о соответствии либо несоответствии вносимых поправок основополагающим положениям Конституции. В случае положительного решения КС РФ, глава государства издает указ о проведении общероссийского голосования, в ходе которого россияне примут окончательное решение о вступлении в силу поправок.

Как ожидается, голосование пройдет 22 апреля, который будет объявлен нерабочим днем. Изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших в нем участие. Если решение на общероссийском голосовании будет положительным, президент издаст указ о включении этих поправок в текст Конституции.