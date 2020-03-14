Членам Совфеда запретили выезд за границу

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Совет Федерации приостанавливает все визиты своих делегаций за рубеж из-за угрозы распространения коронавируса, сенаторам запрещено выезжать за пределы РФ, сообщила в субботу на заседании спикер СФ Валентина Матвиенко.

"Вчера на Совете палаты мы обсуждали этот вопрос, принято решение: все визиты делегаций Совета Федераций за рубеж мы приостанавливаем и переносим на другое, более благоприятное время - после того, как будет понятно, что ситуация в мире стабилизировалась", - сказала спикер. Она добавила, что прием иностранных делегаций из стран, где "есть серьезные опасения по коронавирусу", приостанавливается, такое поручение дано комитету СФ по международным делам.

Всем членам Совета Федерации запрещен выезд за рубеж "за исключением экстраординарных случаев", подчеркнула спикер.

Совфед приостанавливает прием иностранных делегаций из тех стран, где есть риск распространения коронавируса. Матвиенко лично будет выдавать загранпаспорта сенаторам для выезда за рубеж только в случае крайней необходимости.

Матвиенко поручила по минимуму выдавать пропуска на вход в Совет Федерации из-за ситуации с распространением коронавируса.