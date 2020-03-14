Клишас пояснил механизм сокращения состава КС после внесения изменений в Конституцию

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Состав Конституционного суда (КС) сократится после внесения изменений в основной закон страны после выхода на пенсию ряда судей из его нынешнего состава. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым, фрагмент которой опубликован в субботу на сайте "Вести.ру" .

В соответствии с президентским законом о поправке к Конституции РФ, который принят Госдумой, одобрен Советом Федерации и заксобраниями субъектов РФ, установленное в основном законе число судей КС сокращается с 19 до 11. При этом в настоящее время в составе суда заседают 15 человек.

По словам Клишаса, "никого из судей не собираются досрочно выводить из состава суда". "По действующему закону, судьи выходят в отставку по достижении 70-летнего возраста. Трое судей выйдут в отставку до конца 2020 года, еще один судья по возрасту тоже выходит в отставку в следующем году, и вот тогда их станет 11", - пояснил парламентарий механизм достижения новой численности состава КС.

Глава профильного комитета Совфеда, "исходя из практики работы, из судебной нагрузки", считает новую численность КС "вполне оптимальным составом судей". В качестве аргумента он привел в пример работу Верховного суда США, в состав которого входят девять судей. "Огромная нагрузка. Мы знаем, американцы судятся по любому поводу, но суд справляется", - констатировал Клишас.

Он уверен, что Конституционный суд РФ, который "в рамках поправок [в Конституцию] получает очень много дополнительных полномочий", "справится с этой нагрузкой". По мнению сенатора, новая компетенция КС - "это большой плюс... для правовой системы страны в целом".

В соответствии с изменениями в Конституцию КС получает в том числе право проверки на соответствие нормам основного закона страны не вступивших в силу законодательных актов.