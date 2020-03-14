Матвиенко: голосование по поправке к Конституции должно состояться

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Общероссийское голосование по закону о внесении изменений в Конституцию РФ должно состояться, несмотря на текущую ситуацию с коронавирусом, итоговая дата будет зависеть от обстоятельств. Об этом заявила в субботу журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я думаю, что, несмотря на всякие опасения по коронавирусу, все-таки такое общероссийское голосование должно состояться. Конечно, мы будем внимательно следить за развитием событий", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что дата голосования будет зависеть от "обстоятельств и ситуации".

Совет Федерации принял на внеочередном пленарном заседании в субботу постановление о результатах рассмотрения региональными парламентами закона о поправке к Конституции РФ, тем самым утвердив положительные заключения на документ всех 85 российских регионов. За это решение проголосовали 164 сенатора, против был один, воздержавшихся не было.

Президентский законопроект был одобрен Советом Федерации 11 марта. Документ расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. Теперь президент РФ должен направить запрос в Конституционный суд (КС) РФ, который в течение семи дней даст заключение о соответствии либо несоответствии вносимых поправок основополагающим положениям Конституции. В случае положительного решения КС РФ глава государства издает указ о проведении общероссийского голосования, в ходе которого россияне примут окончательное решение о вступлении в силу поправок.

Как ожидается, голосование пройдет ‪22 апреля‬, который будет объявлен нерабочим днем. Изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших в нем участие. Если решение на общероссийском голосовании будет положительным, президент издаст указ о включении этих поправок в текст Конституции.