Путин утвердил процедурную часть законопроекта о поправках в Конституцию

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал законопроект о поправке к Конституции РФ, после этого документ отправится на оценку в Конституционный суд РФ и будет вынесен на общероссийское голосование, после чего он уже будет принят окончательно.

Закон "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" размещен в субботу на портале правовой информации.

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию, в тот же день документ был одобрен Советом Федерации, затем он был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. В субботу, 14 марта, Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения.

Документ закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

Теперь президент РФ должен направить запрос в Конституционный суд (КС) РФ, который в течение семи дней даст заключение о соответствии либо несоответствии вносимых поправок основополагающим положениям конституции. В случае положительного решения КС РФ глава государства издает указ о проведении общероссийского голосования, в ходе которого россияне примут окончательное решение о вступлении в силу поправок.

Как ожидается, голосование пройдет 22 апреля, который будет объявлен нерабочим днем. Изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших в нем участие. Если решение на общероссийском голосовании будет положительным, президент издаст указ о включении этих поправок в текст конституции.