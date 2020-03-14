Закон о поправке в Конституцию поступил на рассмотрение в Конституционный суд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Закон о поправке к Конституции, который в субботу после утверждения Советом Федерации подписал президент России Владимир Путин в процедурной части, поступил на рассмотрение в Конституционный суд (КС) РФ, сообщили в пресс-службе суда.

"14 марта 2020 года в КС РФ поступил запрос президента о соответствии Конституции положений закона "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" в части, касающейся вносимых в Конституцию поправок и общероссийского голосования", - говорится в сообщении пресс-службы суда, поступившем в субботу в ТАСС.

"Процедура составления заключения КС не предполагает публичности. В этом деле нет сторон - участниц правового спора, которым необходимо обеспечить гласность и состязательность в открытом судебном процессе", - сказано в заявлении.

Заключение Конституционного суда по закону о поправке в Конституцию будет незамедлительно направлено президенту. Согласно закону, КС должен выдать заключение в семидневный срок.

"Заключение КС после его принятия будет незамедлительно направлено президенту РФ и опубликовано на официальном портале суда www.ksrf.ru", - говорится в сообщении.

В субботу президент подписал закон "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", затем он был размещен на портале правовой информации. Подписание документа президентом означает утверждение процедурной части законопроекта.

После этого его должен оценить на соответствие основному закону страны Конституционный суд и в случае, если инстанция решит, что он не противоречит Конституции, будет проведено общероссийское голосование. Заключение, согласно проекту, КС должен дать в течение семи дней. В случае, если более 50% участников голосования проголосуют за поправку, закон вступит в силу окончательно. Как ожидается, голосование пройдет 22 апреля, который будет объявлен нерабочим днем.

Документ закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.