В РФ создадут координационный совет по борьбе с коронавирусом

"Мы приняли решение создать координационный совет по борьбе с коронавирусной инфекцией, куда войдут и штаб [оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией], который был создан, и соответственно комиссия по устойчивости экономической ситуации в стране, куда также войдут руководители регионов и все заинтересованные лица, для того чтобы мы скоординировали наши действия по этой ситуации", - заявил глава кабинета министров на стратегической сессии координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Председатель правительства отметил, что сегодняшнее совещание собрано для того, "чтобы обсудить все аспекты положения с коронавирусной инфекцией и выработать необходимые решения".

По его мнению, "ситуация развивается непросто в мире, по неблагоприятному сценарию, то есть в мире уже более 145 тыс. заболевших, и ситуация в большинстве стран достаточно сложная". Для примера Мишустин привел Европу, где, на его взгляд, ситуация с коронавирусом критическая. Он также напомнил, что в США был введен общенациональный режим чрезвычайной ситуации.

"Конечно, в этот момент важно защитить людей и принять все меры, чтобы не допустить массовое распространение коронавирусной инфекции, в том числе в нашей стране", - указал премьер-министр.

Россияне должны получать максимально полную и достоверную информацию о ситуации с коронавирусом и мерах профилактики, заявил премьер-министр РФ.

"Считаю также возможным, чтобы главный санитарный врач мог обязать пациентов находиться на домашнем карантине. Просил бы Татьяну Алексеевну Голикову также проработать это предложение, чтобы мы продумали по этим рекомендациям наши меры", - сказал Мишустин.

"У людей должна быть максимально полная и достоверная информация о ситуации и о мерах профилактики. Здесь у нас и Минздрав, и Роспотребнадзор много сделали. Сейчас эта информация на интернет-сайтах есть, нужно ее и также более активно размещать", - отметил премьер.

"Координационный совет, как я сказал, по противодействию коронавирусу необходимо было сделать, чтобы ситуация вышла только из сферы медицинских вопросов и требовала от нас слаженных действий всех федеральных органов исполнительной власти, регионов и организаций, компаний, и это решение я принял, чтобы мы в ежедневном буквально режиме с вами координировали все необходимые меры", - добавил Мишустин.